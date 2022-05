NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 780 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande passte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Chipausrüster entsprechend an und berücksichtigte dabei auch die konservativen Unternehmensziele. ASML zähle weiterhin zu seinen bevorzugten europäischen Branchenwerten./la/he