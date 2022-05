NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML nach einer Konferenz in London auf "Overweight" mit einem Kursziel von 780 Euro belassen. Vorstandschef Peter Wennink sei sehr optimistisch gewesen über die Auftragstrends im laufenden und kommenden Jahr, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie zu europäischen Technologiewerten. Dabei verwies er darauf, dass die Sicht des weltweit größten Anbieters von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie ins Jahr 2023 sehr gut sei./ck/mis