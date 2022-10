NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 780 Euro belassen. Die Auftragsdynamik und die von den USA auferlegten China-Restriktionen stünden bei dem Ausrüster der Halbleiterindustrie im Mittelpunkt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/zb