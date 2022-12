NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 690 Euro belassen. Insgesamt sei er für die europäische Halbleiterindustrie weiterhin vorsichtig gestimmt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Obwohl die in den Bereichen Automobil und Industrie stärker engagierten Sektorunternehmen noch keine Gewinnwarnungen abgegeben hätten, dürften die Erwartungen zurückgehen. Deshalb schätzt er vor allem Infineon und STMicro vorsichtig ein, wohingegen ASML und ASMI seine relativen Favoriten sind./edh/nas