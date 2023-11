JP Morgan Chase & Co.

ASML NV Overweight

10:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 690 Euro belassen. Die Lagerbestände von Halbleitern gingen zurück, seien aber immer noch deutlich höher als in der Vergangenheit um diese Zeit, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Da ein baldiger Aufwärtszyklus nicht in Sicht sei, sollten Anleger in Unternehmen investieren, die wie ASML bereits die Ziele für 2024 angepasst hätten oder wie ASM International von einem starken strukturellen Rückenwind profitierten. Nicht zu empfehlen seien dagegen Titel wie Infineon und STMicroelectronics, die in puncto Nachfrage und eventuell auch von der Preisseite Gegenwind ausgesetzt seien./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 22:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2023 / 00:15 / GMT

