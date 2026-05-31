DAX 25.170 +0,5%ESt50 6.297 +0,2%MSCI World 4.820 +0,1%Top 10 Crypto 7,9085 +2,5%Nas 26.040 -0,7%Bitcoin 53.322 +1,1%Euro 1,1414 +0,3%Öl 70,50 -1,0%Gold 4.067 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überschaubar fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Amazon, Palantir, Softbank, Chipaktien, Bayer, BYD,Micron im Fokus
Top News
adidas-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy adidas-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy
Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASOS Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASOS Aktien-Sparplan
3,67 EUR +0,03 EUR +0,82 %
STU
3,66 EUR -0,10 EUR -2,66 %
HAML
finanzen.net zero
ASOS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 402,56 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 912703

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0030927254

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASOMF

Deutsche Bank AG

ASOS Buy

10:56 Uhr
ASOS Buy
Aktie in diesem Artikel
ASOS plc
3,67 EUR 0,03 EUR 0,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Der Verkauf des Fulfillment-Zentrums in Atlanta für netto 48 Millionen Pfund habe keine Auswirkungen auf das bereinigte Ebitda des Online-Modehändlers, da die Immobilie bereits vollständig abgeschrieben gewesen sei, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Transaktion führe aber zu weiteren jährlichen Einsparungen bei den Miet- und Betriebskosten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LMWH / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ASOS Buy

Unternehmen:
ASOS plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
4,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,37 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASOS plc

10:56 ASOS Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 ASOS Neutral UBS AG
24.04.26 ASOS Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ASOS plc

finanzen.net Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ASOS-Aktie angepasst
dpa-afx Kurssprung bei ASOS-Aktie wegen Verkauf von Logistikzentrum
finanzen.net Experten sehen bei ASOS-Aktie Potenzial
finanzen.net Wie Experten die ASOS-Aktie im Januar einstuften
finanzen.net November 2025: Analysten sehen Potenzial bei ASOS-Aktie
finanzen.net So schätzen Analysten die ASOS-Aktie ein
finanzen.net September 2025: So schätzen Experten die ASOS-Aktie ein
finanzen.net Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur ASOS-Aktie
BBC Asos demands £7m from US as firms rush to claim tariff refunds
RTE.ie Mike Ashley's Frasers becomes top investor in ASOS
BBC Asos co-founder dies after Thailand apartment block fall
BBC Asos co-founder dies after Thailand apartment block fall
Financial Times Directors’ Deals: Barker keeps the faith at struggling Asos
Financial Times Asos pursued by German tax authorities for unpaid customs duties
RTE.ie ASOS warns on revenue miss, shares tumble 11%
Financial Times FTSE 250 outcast Asos falls out of fashion in more ways than one
RSS Feed
ASOS plc zu myNews hinzufügen