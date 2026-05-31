ASOS Aktie
Marktkap. 402,56 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Der Verkauf des Fulfillment-Zentrums in Atlanta für netto 48 Millionen Pfund habe keine Auswirkungen auf das bereinigte Ebitda des Online-Modehändlers, da die Immobilie bereits vollständig abgeschrieben gewesen sei, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Transaktion führe aber zu weiteren jährlichen Einsparungen bei den Miet- und Betriebskosten./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LMWH / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ASOS Buy
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
4,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,37 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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