Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Asos von 6100 auf 5800 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach einer Investorenveranstaltung des Online-Händlers mit Schwerpunkt auf den Lieferketten habe er seine Erwartungen für die Lagerkosten angepasst, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein neues Lager werde wohl zunächst ineffizient arbeiten, was sich in seinem Modell mit sinkenden Erwartungen für den Vorsteuergewinn im Jahr 2022 auswirke./tih/ag

