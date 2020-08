NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Asos nach einem Zwischenbericht von 2300 auf 5900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe mit seinen Zahlen positiv überrascht, schrieb Analyst Andrew Wade in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2020 bis 2022 massiv nach oben./edh/ajx