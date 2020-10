NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Asos nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Das Geschäftsjahr des Online-Ausstatters sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Wade in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch für das kommende Geschäftsjahr stellten sich die Aussichten sehr gut dar./mf/mis