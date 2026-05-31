ASOS Aktie
Marktkap. 586,24 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Der Online-Versandhändler für Mode habe eine komplette operative und strategische Erneuerung vollzogen, schrieb Anne Critchlow am Donnerstag. Diese dauere bereits mehr als drei Jahre. Eine Erholung der Umsätze zeichne sich noch nicht ab, wohl aber neues Wachstum der Kundenzahlen. Das gehe in die richtige Richtung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 05:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ASOS Buy
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
6,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,67 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Anne Critchlow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,87 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASOS plc
|08:56
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.