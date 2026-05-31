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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ASOS Buy

08:56 Uhr
ASOS Buy
Aktie in diesem Artikel
ASOS plc
4,77 EUR -0,03 EUR -0,63%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Der Online-Versandhändler für Mode habe eine komplette operative und strategische Erneuerung vollzogen, schrieb Anne Critchlow am Donnerstag. Diese dauere bereits mehr als drei Jahre. Eine Erholung der Umsätze zeichne sich noch nicht ab, wohl aber neues Wachstum der Kundenzahlen. Das gehe in die richtige Richtung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 05:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ASOS Buy

Unternehmen:
ASOS plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
6,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,67 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Anne Critchlow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,87 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:56 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
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