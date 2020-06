Aktie in diesem Artikel ASOS plc 36,65 EUR

-2,73% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen ASOS plc 36,65 EUR -2,73% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Asos nach einem Online-Treffen mit Finanzvorstand Mathew Dunn von 3200 auf 4400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Michelle Wilson erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Umsatzprognosen für den Online-Modehändler für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2020. Zudem schraubte sie ihre Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre 2021 und 2022 nach oben./edh/ajx

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2020 / 18:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.