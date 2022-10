Aktie in diesem Artikel ASOS plc 6,18 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Asos von 1800 auf 1200 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Benedict begründete in einer am Dienstag vorliegenden Studie das neue Kursziel mit gesenkten Erwartungen an den Online-Modehändler. Während die kürzlich veröffentlichten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr nur wenig Überraschendes enthalten hätten, bedeute die Überprüfung des Geschäftsmodells kurzfristig eine gewisse Unbekannte für die Börse. Ein wichtiger Aspekt sei jedoch das zuletzt gestiegene Vertrauen in die finanzielle Lage des Konzerns./tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.