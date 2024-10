Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ASOS Buy

10:06 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Asos von 490 auf 600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neu verantwortliche Analystin Anne Critchlow setzt in ihrem am Dienstag vorliegenden Report auf eine erfolgreiche Trendwende des britischen Onlinehändlers./ag/edh

