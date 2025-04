Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ASOS Buy

11:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Der Âusverkauf der Aktie des Bekleidungsherstellers sei übertrieben gewesen, schrieb Analyst Adam Tomlinson in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den Auswirkungen der US-Zollpolitik. Das Unternehmen könnte durch den Importpreisrückgang in Folge der verstärkten Hinwendung asiatischer Hersteller nach Großbritannien und dadurch ausgelösten Zinssenkungen profitieren./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

