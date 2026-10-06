ASOS Aktie
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Marktkap. 605,63 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos von 450 auf 470 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Turnaround des Onlinehändlers gehe teilweise schneller als gedacht, schrieb Olivia Venancio am Donnerstag. Sie hob das Geschäft mit Damenmode und die Länder Deutschland und Großbritannien positiv hervor. Fragezeichen sieht sie allerdings hinter der Nachhaltigkeit des Wachstums, dem Handel mittels KI-Agenten und den trüberen Konjunkturaussichten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LMWH / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ASOS Equal Weight
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
4,70 £
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
4,74 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Olivia Venancio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,73 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASOS plc
|13:31
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|11:21
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|13:31
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|11:21
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:31
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets