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Barclays Capital

ASOS Equal Weight

13:31 Uhr
ASOS Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
ASOS plc
4,92 EUR 0,04 EUR 0,72%
Charts| News| Analysen
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos von 450 auf 470 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Turnaround des Onlinehändlers gehe teilweise schneller als gedacht, schrieb Olivia Venancio am Donnerstag. Sie hob das Geschäft mit Damenmode und die Länder Deutschland und Großbritannien positiv hervor. Fragezeichen sieht sie allerdings hinter der Nachhaltigkeit des Wachstums, dem Handel mittels KI-Agenten und den trüberen Konjunkturaussichten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 20:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LMWH / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ASOS Equal Weight

Unternehmen:
ASOS plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
4,70 £
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
4,74 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Olivia Venancio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,73 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASOS plc

13:31 ASOS Equal Weight Barclays Capital
11:21 ASOS Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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