NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Asos nach Zahlen von 775 auf 625 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die große Zahl an Sondereffekten, die den Vorsteuergewinn des Bekleidungsherstellers gestützt haben, sei erstaunlich gewesen, schrieb Analyst Andrew Wade in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings gebe es zahlreiche Belastungen innerhalb des Sektors sowie auf Unternehmensebene./mf/stk