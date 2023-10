Jefferies & Company Inc.

ASOS Hold

25.10.23

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Asos auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Der Online-Modehändler habe mitgeteilt, seine Geschäftsjahresergebnisse erst am 1. November und damit eine Woche später als geplant zu veröffentlichen, schrieb Analyst Andrew Wade in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Pressemitteilung sei darauf hingewiesen worden, dass die Verzögerung darauf zurückzuführen sei, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC ihre geplanten Prüfungen abgeschlossen habe und dem Verwaltungsrat versichert habe, dass die noch ausstehenden Verfahren von begrenzter Natur seien. Das eigentliche Interesse gilt laut Wade hier aber dem Grund für diese späte Verzögerung./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2023 / 02:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2023 / 02:13 / ET

