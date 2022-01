Aktie in diesem Artikel ASOS plc 27,09 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Asos von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 3300 auf 2750 Pence gesenkt. Für den europäischen Online-Modehandel sei mit einer kurzfristigen Normalisierung der Nachfrage und der Kostenin?ation zu rechnen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Zuge der wirtschaftlichen Normalisierung empfiehlt er Anlegern einen defensiveren Investmentansatz. Edwards geht davon aus, dass die Aktien der Sektorunternehmen mit konsistenter Erfolgsbilanz und hoher Cash-Rendite besser abschneiden werden, als die in den vergangenen zwölf Monaten starken Werte mit geringem Wachstum und geringer Barmittelrendite./edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 21:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.