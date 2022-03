NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Asos von 2750 auf 2050 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Asos habe seine Verkäufe in Russland und in der Ukraine ausgesetzt, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe daher die hieraus erwarteten Beiträge zu den Ergebnissen des Online Modeversandhändlers aus seinen Schätzungen gestrichen./ck/mis