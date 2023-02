Goldman Sachs Group Inc.

ASOS Neutral

21:41 Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Asos von 850 auf 1050 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards überarbeitete seine Schätzungen für Unternehmen aus der europäischen Haushalts- und Konsumgüterbranche nach aktualisierten Wirtschaftsprognosen für Wachstum und Inflation in den Jahren 2023 und 2024. Die Goldman-Ökonomen rechneten nun mit einem etwas geringeren Höchststand des Leitzinses in Großbritannien als bisher sowie auch mit einem Rückgang der dortigen Benzinkosten, schrieb Edwards in der am Montag vorliegenden Studie. Zugleich dürfte die Nahrungsmittelinflation etwas höher ausfallen als bisher für Großbritannien erwartet./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2023 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com