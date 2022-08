NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Vor den Jahreszahlen des Online-Modehändlers geht Analystin Georgina Johanan davon aus, dass der Vorsteuergewinn sich am unteren Ende der Zielspanne bewegen wird und damit in etwa im Rahmen der Marktschätzungen. In Anbetracht der düsteren Nachfrage-Aussichten senkte die Expertin ihre Umsatzschätzungen für das neue Geschäftsjahr, wie sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb./ajx/la