NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos nach Zahlen von 1260 auf 1170 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Zahlenwerk des Sportartikelherstellers habe nur wenige Überraschungen gebracht, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse nun beweisen, dass es gelingt, wieder wertschöpfender zu arbeiten./mf/lew