NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos von 1000 auf 610 Pence gekappt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die weiterhin mangelnde Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung sowie die fraglichen mittelfristigen Aussichten des Online-Modehändlers ließen sie an der Seitenlinie bleiben, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2023 / 19:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 01:38 / BST

