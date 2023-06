JP Morgan Chase & Co.

ASOS Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos von 610 auf 550 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für den Online-Modehändler an die jüngste Kapitalerhöhung und Refinanzierungsmaßnahmen an. Die Schätzung für den Vorsteuergewinn 2024 senkte sie wegen der Annahme höherer Zinsaufwendungen. Nach den genannten Maßnahmen stünden die Briten finanziell besser da, was sie befähigen sollte, ihre Profitabilitäts-Initiativen voranzutreiben. Solange der Weg zur Wertschöpfung noch nicht klarer ersichtlich sei, warte sie bei der Aktie aber ab./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2023 / 20:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2023 / 00:15 / BST

