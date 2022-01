ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Asos auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3040 Pence belassen. Analystin Olivia Townsend rechnet in einer ersten Reaktion auf Eckdaten am Donnerstag nicht mit Änderungen am Gewinnkonsens./ag/mis