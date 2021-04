NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Asos nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. Analystin Sherri Malek bezeichnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Stärke des Eigenmarkenportfolios des Online-Modehändlers als ermutigend. Zudem sei ein Zukauf weiterer Marken möglich./la/jkr