NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6800 Pence belassen. Die Verbraucher dürften viele während des Corona-Lockdowns angenommene Gewohnheiten auch nach der Krise beibehalten, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dazu zähle auch das verstärkte Arbeiten von zu Hause aus. Der Online-Modehändler Asos gehöre zu ihren bevorzugten Werten unter den europäischen Internet-Unternehmen./la/edh