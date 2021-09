NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos vor Geschäftsjahreszahlen des Online-Modehändlers von 6800 auf 6680 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für das neue Geschäftsjahr. Damit trug sie dem externen Gegenwind unter anderem von steigenden Frachtkosten Rechnung. Trotz zuletzt einiger Probleme sollte das Unternehmen aber gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen, so die Expertin weiter./gl/bek