RBC Capital Markets

ASOS Sector Perform

09:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Aussichten für den britischen Bekleidungsmarkt seien weiterhin robust, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Anbieter arbeiteten weiterhin hart daran, die inflationären Personalkosten auszugleichen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2024 / 17:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2024 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

