Jefferies & Company Inc.

Assicurazioni Generali Buy

11:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer habe mit der Kapitalausstattung erneut positiv überrascht, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Solvabilitätsquote liege über der Konsensschätzung, hierauf dürften sich die Blicke am Markt richten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

