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Assicurazioni Generali Aktie

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43,97 EUR -0,11 EUR -0,25 %
STU
43,91 EUR -0,36 EUR -0,81 %
GVIE
finanzen.net zero
Assicurazioni Generali jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 66,62 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
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WKN 850312

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ISIN IT0000062072

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Symbol ARZGF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Assicurazioni Generali Buy

13:56 Uhr
Assicurazioni Generali Buy
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
43,97 EUR -0,11 EUR -0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Generali mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Buy

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,96 €		 Abst. Kursziel*:
-35,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-35,18%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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