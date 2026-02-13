Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 52,9 Mrd. EURKGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Generali von 37,50 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner rät den Anlegern vor der Veröffentlichung der Jahresbilanz des Versicherers Mitte März nachdrücklich zum Kauf. Die Aussichten für das Geschäft abseits der Lebensversicherungen seien enorm gut und untermauerten schnellere Dividendensteigerungen, schrieb er am Freitagabend. Dabei seien die Aktien der Italiener attraktiv bewertet./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Buy
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,92 €
|Abst. Kursziel*:
17,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,84%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|08:11
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
