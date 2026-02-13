DAX 25.003 +0,4%ESt50 6.009 +0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.913 +0,0%Euro 1,1859 -0,1%Öl 67,62 -0,2%Gold 5.007 -0,7%
Assicurazioni Generali Aktie

35,09 EUR +0,28 EUR +0,80 %
STU
35,09 EUR +0,17 EUR +0,49 %
GVIE
Marktkap. 52,9 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Assicurazioni Generali Buy

08:11 Uhr
Assicurazioni Generali Buy
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
35,09 EUR 0,28 EUR 0,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Generali von 37,50 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner rät den Anlegern vor der Veröffentlichung der Jahresbilanz des Versicherers Mitte März nachdrücklich zum Kauf. Die Aussichten für das Geschäft abseits der Lebensversicherungen seien enorm gut und untermauerten schnellere Dividendensteigerungen, schrieb er am Freitagabend. Dabei seien die Aktien der Italiener attraktiv bewertet./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Buy

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,92 €		 Abst. Kursziel*:
17,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,84%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

08:11 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.26 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
21.01.26 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

