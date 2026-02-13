Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Assicurazioni Generali Buy

08:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Generali von 37,50 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner rät den Anlegern vor der Veröffentlichung der Jahresbilanz des Versicherers Mitte März nachdrücklich zum Kauf. Die Aussichten für das Geschäft abseits der Lebensversicherungen seien enorm gut und untermauerten schnellere Dividendensteigerungen, schrieb er am Freitagabend. Dabei seien die Aktien der Italiener attraktiv bewertet./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

