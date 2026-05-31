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ISIN IT0000062072

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Symbol ARZGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Assicurazioni Generali Buy

08:01 Uhr
Assicurazioni Generali Buy
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
41,86 EUR 0,86 EUR 2,10%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Generali von 45,40 auf 71,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuellen Bewertungen der vier großen europäischen Kompositversicherer Allianz, Axa, Generali und Zurich würden den Verbesserungen in den Geschäftsmodellen und Finanzkennziffern nicht gerecht, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne für 2028 liege bei rund 12 - angemessen wäre aber ein Wert von 20. Die Allianz bleibt der bevorzugte Wert des Experten. Generali komme indirekt die Bankenkonsolidierung in Italien zugute. Das höchste Potenzial sieht Huttner aber bei Axa mit Blick auf den Investorentag am 14. September./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 12:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Buy

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,27 €		 Abst. Kursziel*:
72,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,61%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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