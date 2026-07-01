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Symbol ARZGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Assicurazioni Generali Buy

08:26 Uhr
Assicurazioni Generali Buy
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Die deutsche Rentenreform könnten den hiesigen Versicherern über ihr Lebensversicherungsgeschäft in die Karten spielen, schrieb Michael Huttner am Dienstag. Als Gewinner sieht er hier Allianz und die italienische Generali. Es könnten aber auch allgemein börsennotierte Versicherer profitieren dank der zu erwartenden Mittelzuflüsse in den Aktienmarkt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Buy

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,95 €		 Abst. Kursziel*:
69,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
71,17%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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