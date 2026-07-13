Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 63,84 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Generali nach Angaben zum Geschäftsverlauf im zweiten Quartal von 71 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner hob in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung die Präzision und Detailgenauigkeit der Ausführungen hervor. Derweil dürfte der italienische Versicherer auf seinem Investorentag Mitte November eine Bestandsaufnahme der Fortschritte mit Blick auf den aktuellen Dreijahresstrategieplan liefern./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Buy
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,27 €
|Abst. Kursziel*:
68,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,86%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|10:46
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:46
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:46
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
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