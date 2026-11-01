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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Assicurazioni Generali Buy

12:31 Uhr
Assicurazioni Generali Buy
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Markt habe sich fälschlicherweise auf leicht verfehlte Ergebniserwartungen fokussiert, schrieb Michael Huttner am Samstag. Denn in der Telefonkonferenz hätten die Italiener ihre Effizienzziele klar erhöht. Huttner geht davon aus, dass auf dem Kapitalmarkttag am 18. November Details präsentiert werden./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2026 / 09:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Buy

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,42 €		 Abst. Kursziel*:
64,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,38%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

12:31 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.26 Assicurazioni Generali Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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