Assicurazioni Generali Aktie
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Marktkap. 65,52 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
AI Analyse
Assicurazioni Generali Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Ein entscheidendes Highlight des Kapitalmarkttags sei das Signal des wohl über dem Ziel bis 2027 liegenden Cashflow, schrieb Michael Huttner am Donnerstag. Damit seien höhere Aktienrückkäufe wahrscheinlich./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Buy
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,54 €
|Abst. Kursziel*:
75,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,02%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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