NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Generali von 21 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Analyst Ashik Musaddi aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Annahmen für den Sektor angesichts einer konjunkturellen Schwäche. Grundsätzlich sei er für Versicherer aber unverändert positiv gestimmt angesichts der Abwägung von Chancen und Risiken. Trotz des Krieges in der Ukraine erhöhte der Experte die Schätzung für den Gewinn je Aktie der italienischen Assekuranz im kommenden Jahr./bek/jha/