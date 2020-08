NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Generali auf "Hold" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Der italienische Versicherer habe im ersten Halbjahr wegen der Auswirkungen der Corona-Quarantänebestimmungen im Lebensversicherungsgeschäft wie erwartet rückläufige Einnahmen verzeichnet, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ag