NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Das Geschäft der Assekuranz mit Lebensversicherungen habe herausgeragt, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hier habe der Großversicherer von den steigenden Zinsen profitiert./bek/ngu