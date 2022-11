NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Versicherungskonzern wachse stark im Nicht-Lebensversicherungsbereich, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gewinnerwartungen seien im dritten Quartal übertroffen worden. Gegen eine Kaufempfehlung spreche aber weiterhin die Unsicherheit rund um mögliche Übernahmen./tih/ck