Assicurazioni Generali Aktie
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Marktkap. 63,91 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
AI Analyse
Assicurazioni Generali Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 41,50 auf 41,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker nahm am Freitag vor den Neunmonatszahlen des Versicherers am 13. November einen Feinschliff an seinen Prognosen vor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Neutral
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
41,30 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
40,37 €
|Abst. Kursziel*:
2,30%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
42,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,41%
|
Analyst Name:
Andrew Baker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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