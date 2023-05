Goldman Sachs Group Inc.

Assicurazioni Generali Neutral

13:46 Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Generali nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Versicherer habe ein solides erstes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das hochgerechnete Jahresergebnis lasse erwarten, dass die durchschnittlichen Analystenprognosen für 2023 erfüllt werden./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images