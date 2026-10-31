JP Morgan Chase & Co.

Assicurazioni Generali Neutral

13:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Vor den anstehenden Neunmonatszahlen des Versicherers habe er seine Prognosen aktualisiert, schrieb Farooq Hanif in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Daraus resultiere eine Senkung der Gewinnschätzungen (EPS) für den Zeitraum 2026 bis 2028 um bis zu 3 Prozent./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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