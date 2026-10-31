Assicurazioni Generali Aktie
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Marktkap. 63,91 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
AI Analyse
Assicurazioni Generali Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Vor den anstehenden Neunmonatszahlen des Versicherers habe er seine Prognosen aktualisiert, schrieb Farooq Hanif in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Daraus resultiere eine Senkung der Gewinnschätzungen (EPS) für den Zeitraum 2026 bis 2028 um bis zu 3 Prozent./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Neutral
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
40,72 €
|Abst. Kursziel*:
12,97%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
43,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,90%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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