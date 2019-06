NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Generali von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 19,40 auf 18,50 Euro gesenkt. Zudem strich das Institut die Aktie des italienischen Versicherers von ihrer "Analyst Focus List". Er habe seine Gewinnschätzungen gesenkt und trage damit den strategischen Unternehmenszielen stärker Rechnung, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie habe noch Aufwärtspotenzial, sei nun aber branchenkonform bewertet./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / 18:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2019 / 00:18 / HKT



