NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali nach Halbjahreszahlen von 19,80 auf 19,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Versicherer sowie für dessen Konkurrenten Axa und Allianz gesenkt und trage damit den sinkenden Investmentrenditen Rechnung, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zwar wollten die Versicherer diese Entwicklung mit mehr Preisdisziplin kompensieren. Doch erfahrungsgemäß wirke sich das erst mit einer zeitlichen Verzögerung von zwölf bis 18 Monaten aus. Die Generali-Aktie habe 14 Prozent Aufwärtspotenzial zum neuen Kursziel. Doch das Gewinnwachstum im Vermögensverwaltungsgeschäft dürfte langsamer als erwartet vonstatten gehen. Das Chance-Risiko-Profil bei den Konkurrenten sehe besser aus./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 18:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.