NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali angesichts eines geplanten Anteils-Kaufs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Einstieg beim Versicherer Cattolica sei positiv und biete Generali unter anderem über das Management eines Teils des Investmentportfolios zusätzliches Ertragspotenzial, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tav/ag