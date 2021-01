NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Generali nach Gerüchten über einen Umbau im Top-Management auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Laut Analyst Ashik Musaddi wäre diese von der Nachrichtenagentur Bloomberg aus Kreisen berichtete Nachricht eine Überraschung für den Markt, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Sollten Geschäftsführer Frédéric de Courtois und Investmentchef Timothy Ryan tatsächlich den Versicherer verlassen, sei dies negativ, denn das würde kurzfristig für Unsicherheit sorgen./ck/he