NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das erste Quartal des Versicherers sei robust ausgefallen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte für alle Geschäftsbereiche./mf/gl