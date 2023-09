JP Morgan Chase & Co.

Assicurazioni Generali Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die starken Kapitalrendite-Aussichten der europäischen Versicherungskonzerne würden vom Markt derzeit noch weitgehend ignoriert, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die beste Kombination aus hoher Kapitalrendite und freiem Mittelfluss (Free Cashflow) beziehungsweise Solvabilität im Sektor böten Axa und NN Group./edh/mis

